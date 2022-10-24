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Более 353 млн рублей выделят на медосмотр детей в новых регионах РФ

Более 353 млн рублей выделят на медосмотр детей в новых регионах РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 млн рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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