Названы 7 способов узнать соответствие своему возрасту: тесты на долголетие

Сколько еще счастливых новых годов вам осталось? Британское издание Daily Mail советует попробовать несколько базовых тестов на силу и ловкость, разработанные врачами по всему миру, чтобы определить вашу вероятную продолжительность жизни .
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