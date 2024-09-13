В Свердловской области стало меньше алкоголиков

Минздрав Свердловской области отметил снижение заболеваемости алкоголизмом среди жителей региона. Как сообщает ДИП, с 2022 года показатель алкогольной зависимости сократился на 4,5%, а распространенность заболевания по-прежнему остается на уровне в 1,5 раза ниже среднероссийского.