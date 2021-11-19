«Локомотиву» интересен 22-летний Галоян из «Велеса». У него 7 голов и 7 передач в сезоне ФНЛ

«Локомотив» проявил интерес к полузащитнику «Велеса» Артуру Галояну. Велика вероятность, что на следующей неделе железнодорожники начнут предметные переговоры о трансфере 22-летнего игрока, сообщает «Матч ТВ».

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