Глава офиса Зеленского впервые поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Келлогом его предстоящий визит на Украину Глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые после инаугурации президента США Дональда Трампа провел переговоры со спецпредставителем главы Белого дома Китом Келлогом.
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