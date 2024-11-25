Бригады ВСУ в Курской области усилили неопытными военными

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Приймачук заявил о нехватке кадров и неудовлетворительной подготовке в украинской армии, отметив, что его и еще 400 человек «продали» в танковую бригаду для участия в боях в Курской области.