«В России можно спрятаться и не платить алименты». Бывшая жена Тимощука — о том, почему Анатолий не уезжает из РФ

Экс-супруга Анатолия Тимощука объяснила, почему тот не намерен покидать Россию. Бывшая жена одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему ее экс-супруг не собирается покидать Россию.
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