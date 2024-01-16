«В России можно спрятаться и не платить алименты». Бывшая жена Тимощука — о том, почему Анатолий не уезжает из РФ

Экс-супруга Анатолия Тимощука объяснила, почему тот не намерен покидать Россию. Бывшая жена одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему ее экс-супруг не собирается покидать Россию.