Самое большое пасхальное яйцо в мире стало туристической достопримечательностью: где оно находится

Самое большое в мире расписное пасхальное яйцо находится в бразильском городе Помероди. Населённый пункт с глубокими немецкими корнями попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря гигантскому яйцу высотой 16 метров и шириной более 8 метров — это примерно размер четырёхэтажного дома, передаёт libertatea.