Полиция проверяет Леонида Парфенова из-за гражданства Израиля

Стало известно о проведении проверки в отношении журналиста Леонида Парфенова. По сообщениям, она связана с получением им гражданства Израиля - журналист не уведомил об этом государство в надлежащие сроки.
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