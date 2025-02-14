Трамп заявил о планах увеличения военных продаж США за счет поставок F-35 Индии

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что США намерены увеличить военные продажи на миллиарды долларов с помощью поставок Индии истребителей F-35.
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