Комиссар СЕ Миятович: уход армян из Карабаха стал единственным вариантом

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время визита в регион Южного Кавказа заявила, что исход армян из Нагорного Карабаха стал "единственным вариантом" после длительного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и последующей военной операции Баку.