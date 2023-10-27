Комиссар СЕ Миятович: уход армян из Карабаха стал единственным вариантом

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время визита в регион Южного Кавказа заявила, что исход армян из Нагорного Карабаха стал "единственным вариантом" после длительного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и последующей военной операции Баку.
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