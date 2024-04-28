Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчемной структурой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — русофобская, пустая и никчемная структура. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя резолюцию ПАСЕ о "деколонизации" РФ.
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