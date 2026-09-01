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Царьград

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Предупреждение Путина не услышали? Каллас ликует: захвачен ещё один танкер "теневого флота"

Предупреждение Путина не услышали? Каллас ликует: захвачен ещё один танкер "теневого флота"

Глава евродипломатии Кая Каллас ликует: торжествуя, она объявила о захвате очередного танкера, который в ЕС посчитали входящим в "теневой флот".

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