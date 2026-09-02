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Газета.ру

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Житель Нью-Йорка выжил после попадания молнии в его зонт во время грозы

Житель Нью-Йорка выжил после попадания молнии в его зонт во время грозы

В Нью-Йорке мужчина пережил удар молнии во время грозы, пишет Daily Mail.Инцидент произошел 27 августа на Стейтен-Айленде, когда Томас Фахми направлялся к автомобилю, припаркованному возле дома.

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