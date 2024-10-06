Экс-президент Индонезии Сукарнопутри: Путин - твердо стоящий на принципах лидер

Президент РФ Владимир Путин является сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах. Об этом заявила бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и глава крупнейшей партии страны PDI-P, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии