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Газета.ру

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Депутат Журавлев заявил, что США не делали реальных шагов для мира на Украине

Депутат Журавлев заявил, что США не делали реальных шагов для мира на Украине

США не сделали никаких реальных шагов для приближения мира на Украине, поэтому очередной приезд спецпосланников американского президента Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву не даст результата.

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