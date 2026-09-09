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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков выйдет в старте «Галатасарая» на матч со «Спортингом» в ЛЧ

Алексей Батраков выйдет на поле с первых минут в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. Российский полузащитник вошел в стартовый состав « Галатасарая » на сегодняшний матч со « Спортингом » в 1-м туре общего этапа турнира.

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