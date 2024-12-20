Российский боец эвакуировал с поля боя семь раненных товарищей

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации рядовой Виталий Коновалов, в составе группы прикрывая штурмовиков, освобождавших населенный пункт от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуировал с поля боя семерых раненных военнослужащих.
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