Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом. Верхняя Курья

Владимир Кузнецов А вот мне интересно, почему в паспорте отменили национальность человека? Я думаю что каждый должен гордиться своей национальностью. Я Русский и я горд этим!!!!!!!!!!!

Семен Демин Русофобия процветает не только за бугром, но и внутри России. Это следовало ожидать, т. к. в стране правят олигархи и тоже нерусские.