Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом. Верхняя Курья

Анастасия Миронова Проверку в отношении активистки пермской Верхней Курьи Анны Пьянзиной, которую обвиняют в экстремизме за снеговиков в никабах, санкционировал глава Мотовилихинского отдела полиции Перми полковник Али Магеррамович Тарвердиев телеграм-канал "Новости из мира вечной борьбы" До Мотовилихинского отдела Али Тарвердиев возглавлял Чернушинский отдел, когда ушел, в Чернушинский назначили Марата Хайбуллова.
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