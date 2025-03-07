Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом. Верхняя Курья

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Комментарии
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Владимир Кузнецов
А вот мне интересно, почему в паспорте отменили национальность человека?  Я думаю что каждый должен гордиться своей национальностью. Я Русский и я горд этим!!!!!!!!!!!
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5 час.
Семен Демин
Русофобия процветает  не только за бугром, но и внутри России. Это следовало ожидать, т. к. в стране правят олигархи и тоже нерусские.
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3 час.
Александр Батт
Нужно всю власть у регионов отобрать и передать профильным министерствам. Тогда национализм отпадет сам по себе.
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41 мин.
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