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Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Дружковке

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Дружковке

Расчет гаубицы «Гиацинт‑Б» группировки войск «Юг» разгромили вражеский склад боеприпас боеприпасов на территории Дружковки.

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