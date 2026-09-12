Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Дружковке

Расчет гаубицы «Гиацинт‑Б» группировки войск «Юг» разгромили вражеский склад боеприпас боеприпасов на территории Дружковки.
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