25 декабря губернатор Игорь Руденя проведет пресс-конференцию по итогам 2024 года. Как рассказали в пресс-службе правительства Тверской области, в ней примут участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии