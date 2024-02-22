«Коммерсантъ»: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

В Минтрансе России подготовили проект приказа, в соответствии с которым с 1 сентября перевозчики обязаны будут передавать в единую базу данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.
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