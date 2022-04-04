Нижегородская правда

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Движение транспорта временно приостановят на улице Тверской в Нижнем Новгороде

Движение транспорта временно приостановят на улице Тверской в Нижнем Новгороде

Движение транспорта временно приостановят на улице Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта   С 5 апреля 6:00 до 30 апреля 23:59 временно приостановят движение транспорта на участке улицы Тверской между домами 3 и 7.

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