Движение транспорта временно приостановят на улице Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта С 5 апреля 6:00 до 30 апреля 23:59 временно приостановят движение транспорта на участке улицы Тверской между домами 3 и 7.