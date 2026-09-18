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Поэт-педофил Никологорский освободился и вновь набирает детей в «лицей»

Поэт-педофил Никологорский освободился и вновь набирает детей в «лицей»

Сергей Никологорский, отсидевший 11 лет за преступления против несовершеннолетних, вышел на свободу. Он открывает «Благотворительный духовный лицей», где готовит из девочек благочестивых невест.

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