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Валентина Родионенко: «FIG очень поддерживает российскую гимнастику. У нас появились большие надежды на допуск к чемпионату Европы»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о позиции Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

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