В Госдуме предложили отзывать мэров через Госуслуги

Депутат Госдумы Владислав Даванков внёс в палату парламента законопроект, разрешающий гражданам путём тайного голосования на «Госуслугах» отзывать мэров, муниципальных депутатов и других представителей местной власти.
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