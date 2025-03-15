Пригородные поезда за два месяца перевезли более 3 миллионов пассажиров

Жители Новосибирской области стали чаще выбирать электропоезда для поездок на дальние расстояния. В Новосибирской области за два месяца 2025 года пригородные поезда перевезли 3,1 миллиона пассажиров – на 4,7 % больше, чем за тот же период прошлого года.
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