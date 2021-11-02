Ушки-хвостики

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Кот, брошенный в квартире, наконец-то снова любим – после пяти месяцев ожидания

Кот, брошенный в квартире, наконец-то снова любим – после пяти месяцев ожидания

Кот, которого бросили одного в квартире, счастлив, что его нашли и любят после всего. Little Wanderers NYC В мае этого года нью-йоркским зоозащитникам Little Wanderers NYC сообщили о коте, брошенном в квартире в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк).

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