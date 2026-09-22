Минобороны России сбило 297 украинских беспилотников 21-22 сентября

В ночь с 21 на 22 сентября российские силы ПВО перехватили 297 украинских беспилотников. Атакам подверглись регионы, включая Самарскую, Смоленскую, Саратовскую и Ульяновскую области, а также Крым.
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