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Царьград

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Минобороны России сбило 297 украинских беспилотников 21-22 сентября

Минобороны России сбило 297 украинских беспилотников 21-22 сентября

В ночь с 21 на 22 сентября российские силы ПВО перехватили 297 украинских беспилотников. Атакам подверглись регионы, включая Самарскую, Смоленскую, Саратовскую и Ульяновскую области, а также Крым.

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