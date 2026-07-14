Спорт и диета
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Спорт и диета

61 подписчик

Может ли йога заменить силовые тренировки для роста мышц

Может ли йога заменить силовые тренировки для роста мышц

Когда я впервые пришла на коврик для йоги, то меньше всего думала о бицепсах или рельефном прессе. Мне, как и многим, казалось, что это практика исключительно про шпагаты, скрутки и умение дышать в неудобной позе.

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