Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о планах разместить войска НАТО на Украине сразу после начала режима прекращения огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии