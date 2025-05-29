Цены в Иркутской области выросли на 0,6% в апреле

В апреле 2025 года в Иркутской области зафиксирован рост цен на товары и услуги на 0,6%. Годовая инфляция в регионе осталась на уровне 9,8%, что ниже общероссийского показателя в 10,2%, хотя и превышает целевой уровень.
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