Американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток

Авианосец Соединенных Штатов Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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