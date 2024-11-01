Жительница Часова Яра рассказала об атаке ВСУ по беженцам с белым флагом

Стали известны подробности очередного военного преступления ВСУ. Беженка из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала, как группу мирных жителей, которые спасались от обстрелов, атаковали украинские боевики.
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