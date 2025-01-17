В России оставили без изменений приговор информатору госдепа США Шонову

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которому назначили 4 года и 10 месяцев колонии за сотрудничество с иностранным государством.
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