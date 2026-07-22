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ТАСС

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"Мста-С" "Центра" уничтожила укрепленные позиции и пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 385-й артиллерийской бригады группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции, блиндажи и пункт управления беспилотниками вместе с операторами на добропольском направлении СВО.

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