В областном центре подрядчик приведших в проседанию дамбы работ пойман на срыве сроков

В ситуацию вмешался глава города Александр Новиков, отреагировав на вал обращений смоленских автомобилистов в соцсетях Подрядчик ООО «Геострой», к которому уже возникли претензии местных властей из-за срыва сроков, всё ещё продолжает строительство канализации, приведшее к проседанию дамбы через реку Ясенную на улице Крупской, заявил мэр Смоленска Александр Новиков.