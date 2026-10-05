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Регионы России

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ИИ поможет сократить кадровый дефицит в России к 2035 году

ИИ поможет сократить кадровый дефицит в России к 2035 году

Эксперты Президентской академии представили исследование, согласно которому массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может сократить кадровый дефицит на российском рынке труда на 10% к 2035 году.

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