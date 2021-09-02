Гражданочка

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«Вы все такие красивые, одна я толстуха!» — страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки и закусывая печаль тортом

«Вы все такие красивые, одна я толстуха!» — страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки и закусывая печаль тортом

«Вы все такие красивые, одна я толстуха!» — страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки и закусывая печаль тортом— У отца юбилей был недавно, отмечали в прошлые выходные на родительской даче, – рассказывает тридцатилетняя Варвара.

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