«Вы все такие красивые, одна я толстуха!» — страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки и закусывая печаль тортом— У отца юбилей был недавно, отмечали в прошлые выходные на родительской даче, – рассказывает тридцатилетняя Варвара.