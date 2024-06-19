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В повестке дня председательства Венгрии в ЕС не нашли пункт о поддержке Украины

В повестке дня председательства Венгрии в ЕС не нашли пункт о поддержке Украины

Венгрия, готовящаяся с 1 июля 2024 года председательствовать в Совете Европейского союза (ЕС), не стала включать пункт о поддержке Украины в повестку дня на ближайшие полгода, пишет Deutsche Welle со ссылкой на венгерского представителя при ЕС Балинта Одора.

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