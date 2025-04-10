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Царьград

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Переговоры России и США в Стамбуле: делегации собрались у генконсульства

Переговоры России и США в Стамбуле: делегации собрались у генконсульства

В Стамбуле журналисты собрались у генерального консульства России в ожидании переговоров делегаций России и США.

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