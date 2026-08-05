В Петербурге «кошкодевочка» устроила необычное выступление во дворе жилого комплекса

Жительница одного из ЖК Фрунзенского района появилась на детской площадке в образе кошкодевочки. Она устроила импровизированное выступление с элементами квадробинга и медитацией, однако необычное поведение привлекло внимание соседей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии