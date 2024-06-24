Пловчиха Ефимова не смогла отобраться на ОИ-2024 на дистанции 100 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на летних Олимпийских играх в Париже. Спортсменка, выступавшая на чемпионате Багамских островов, которая ранее не смогла выполнить норматив на дистанции 200 м брассом, минувшей ночью не смогла этого сделать и на дистанции 100 м.