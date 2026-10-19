Эдимар Роша Мартинс из города Императрис продал свои вещи и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с женщиной, на которой надеялся жениться.
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