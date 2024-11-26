Какой сегодня праздник: 27 ноября

27 ноября в России отмечают День морской пехоты. Этот праздник был учрежден приказом президента России в 1995 году в память о создании Петром I 27 ноября 1705 года роты «морских солдат».
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