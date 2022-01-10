Алимханулы начал переговоры с Андраде о бое

Журналист Sports Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс сообщил, что уже начались предварительные переговоры возможного боя между чемпионом по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), передает корреспондент Vesti.
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