Алимханулы начал переговоры с Андраде о бое

Журналист Sports Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс сообщил, что уже начались предварительные переговоры возможного боя между чемпионом по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), передает корреспондент Vesti.