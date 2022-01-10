Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Алимханулы начал переговоры с Андраде о бое

  Журналист Sports Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс сообщил, что уже начались предварительные переговоры возможного боя между чемпионом по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), передает корреспондент Vesti.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх