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Уралец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею: как изменилась жизнь счастливчика и почему лотереи снова на подъеме

Уралец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею: как изменилась жизнь счастливчика и почему лотереи снова на подъеме

Уралец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею: как изменилась жизнь счастливчика и почему лотереи снова на подъеме Ирина ВальковаВ Свердловской области обычное воскресенье обернулось настоящим праздником для одного из жителей региона — он стал обладателем 10 миллионов рублей, выиграв в федеральной лотерее.

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