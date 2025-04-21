Уралец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею: как изменилась жизнь счастливчика и почему лотереи снова на подъеме Ирина ВальковаВ Свердловской области обычное воскресенье обернулось настоящим праздником для одного из жителей региона — он стал обладателем 10 миллионов рублей, выиграв в федеральной лотерее.