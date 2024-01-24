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    Все это бла-бла-бла. Он сейчас договорится что кошек надо уничтожать. Это издевка, Элина.Гибель котика Тви...
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«Приносим благодарность»: гражданки Великобритании получили свидетельства о временном убежище после запроса RT в МВД

«Приносим благодарность»: гражданки Великобритании получили свидетельства о временном убежище после запроса RT в МВД

Бюрократия и право 23 января 2024, Александра Ермакова Героини проекта «Не один на один» Кристина Анна Камерон Давыдова и её мать Эйлин Мораг Пидуэлл получили свидетельства о предоставлении временного убежища после запроса RT в МВД.

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