«Приносим благодарность»: гражданки Великобритании получили свидетельства о временном убежище после запроса RT в МВД

Бюрократия и право 23 января 2024, Александра Ермакова Героини проекта «Не один на один» Кристина Анна Камерон Давыдова и её мать Эйлин Мораг Пидуэлл получили свидетельства о предоставлении временного убежища после запроса RT в МВД.