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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Дудаковой: «Виктория как никогда много гоняет веса. 11,5 кг – официально заявляю. В Дубае проблем не будет»

«Как проходит весогонка Дудаковой? Думаю, должно быть все хорошо. Виктория как никогда много гоняет веса, это я вам официально заявляю – 11,5 кг.

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