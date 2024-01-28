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Анатомия бизнеса

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История социального бизнеса: от детского сада до франшизы

Далекий 2011 год: Иркутск, бэби-бум, новые подходы в воспитании детей и рынок услуг, представленный преимущественно государственными учреждениями с долгими очередями и общими условиями, особенно если ребенок-аллергик или с особенностями в питании.

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